Vente aux enchères de tableaux de Saint-Bernard réalisés par de jeunes artistes valaisans

A l'occasion du « Barry Day », la 'Journée Portes Ouvertes' de la Fondation Barry en automne dernier, cinq artistes valaisans ont créé des œuvres autour du thème du chien Saint-Bernard. Les tableaux sont maintenant mis aux enchères. Le bénéfice de la vente sera en faveur de la Fondation Barry à Martigny, qui est propriétaire du plus ancien et remarquable élevage de Saint-Bernard au monde.



Tous les artistes avaient la même base de départ en ce qui concerne la taille des panneaux en bois et le thème imposé. Mais les résultats ne pourraient être plus différents : chaque tableau est unique, possède un style très particulier et raconte sa propre histoire - celle que l'artiste a imaginée au préalable.

Les Artistes