Au Fort de Bard en exposition Monterin, pionnier météorologie

L'exposition "Umberto Monterin, de glace de sable" se situe dans ce filon; elle sera ouverte du vendredi 22 avril au dimanche 4 décembre, dans la section du Musée des Alpes consacrée aux expositions temporaires. Monterin, célèbre "scientifique alpiniste", a été l'un des pionniers de la climatologie en Italie et a consacré sa vie à l'étude de la montagne, en se visant sur les phénomènes météorologiques de la haute altitude et des glaciers.

Grâce à la collaboration d'organismes de recherche et d'institutions -avec les petits-enfants de Monterin, Umberto et Marta, qui ont accordé l'accès aux archives photographiques de famille- et la disponibilité d'instruments scientifiques, l'exposition "présente une sélection de photographies et de documents d'une grande fascination et importance" se lit dans un communiqué de presse du Fort de Bard. Les plaques photographiques réalisées par Monterin au début du XXe siècle révèlent "sa capacité à combiner la qualité photographique avec la nécessité de saisir des aspects de la nature fonctionnels à sa recherche".

Les images ont été sélectionnées par le photographe d'Aoste Enrico Peyrot et le conservateur scientifique Michele Freppaz. L'exposition sera ouverte du mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h; le billet coûte 8 euros (entier) ou 7 euros (réduit) et comprend l'entrée au Musée des Alpes; il est gratuit pour les détenteurs de l'Abbonnamento Musei Piémont et Vallée d'Aoste et de l'Abonnamento Musei Lombardie et Vallée d'Aoste, pour ceux qui ont la Membership Card du Fort de Bard et pour les moins de 25 ans.