GIUNTA REGIONALE, TUTTI I PROVVEDIMENTI

La Giunta Regionale ha emesso i principali provvedimenti che andiamo ad analizzare.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha approvato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, il Piano di Attuazione Regionale (PAR) a valere sul programma garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nell’ambito delle politiche attive del lavoro e formazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La decisione permetterà di procedere con le successive fasi volte all’attuazione del piano e alla conseguente assegnazione delle risorse in favore della Valle d’Aosta relative a milestone e target raggiunti.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Approvati il programma di finanziamento triennale e la concessione di contributi ai comuni di Lillianes, Perloz, Pontboset e Saint-Denis per la realizzazione di interventi programmabili di mitigazione del rischio idrogeologico. Allo scopo sono stati prenotati 257.291 euro.

Approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2022/2024. Sono stati stanziati 105.878 euro per progettazioni dirette ad intervenire sulla riduzione del rischio idrogeologico, in particolare per gli interventi di sistemazione idraulica del torrente Val Modzou nel comune di Pollein.

Rilasciata all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso la concessione di derivazione d’acqua dal pozzo ubicato in località Rovenaud nel comune di Valsavarenche, per l’alimentazione delle vasche che ospitano esemplari di lontra all’interno del Centro di informazione ambientale per la conservazione dei corsi d’acqua.

Approvato il Protocollo di intesa in materia di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e gli Ordini e i Collegi tecnici della Valle d’Aosta.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Approvata l’adesione della Regione alla campagna sociale della prevenzione dell’ictus, che prevede l’illuminazione di colore verde dell’arco d’Augusto il 24 e 25 aprile e alla giornata internazionale contro l’Omobitrasfobia, con illuminazione arcobaleno dell’arco d’Augusto il 17 maggio.

Concessi i contributi per interventi su Rifugi alpini nel 2022.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Approvato il documento Proposta di misure per il contenimento e il controllo della spesa per l’anno 2022 dell’Università della Valle d’Aosta e il relativo trasferimento finanziario pari a 7 milioni 125 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvate, con il parere favorevole della Commissione consiliare, le modalità e i criteri applicativi dell’articolo 12 della legge regionale 8/2020 ai fini dell’assunzione, a tempo determinato e mediante procedure concorsuali pubbliche, di personale dirigente medico, veterinario e sanitario senza il preventivo accertamento della lingua francese.

Prorogate sino al 31 dicembre 2022 le disposizioni relative al ricovero di pazienti lungodegenti presso la struttura privata ospedaliera di Saint-Pierre gestita dalla società Isav S.p.a.