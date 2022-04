Geo Festival 2022, in estate torna l'evento naturalistico

Torna dopo due anni di rinvii l'evento a carattere naturalistico aperto al grande pubblico del 'Geo Festival'. Un evento anche a livello culturale e artistico che aumenta la consapevolezza del legame tra roccia, suolo, biodiversità e attività umane. Combina tra loro la scienza spiegata in modo semplice a tutti e la conoscenza locale, al fine di comprendere meglio il nostro territorio.

Il 6° Géofestival Alpino è pronto, nonostante l’emergenza sanitaria internazionale, con l'Associazione Beaufortain Géo Découvertes e tutti i suoi partner propongono un nuovo "Viaggio al centro della pietra", quest'anno attorno al massiccio del Monte Bianco, nella sua parte meridionale, con una partenza da Chamonix e un arrivo a Courmayeur.

Ogni conferenza sarà seguita, nei 2-6 giorni seguenti, da Escursioni geologiche, 24 in francese nel settore della Savoie - Mont Blanc e 8 in italiano in Valle d’Aosta, adatte a tutti i livelli di difficoltà e ricche di paesaggi spettacolari. Quest’anno ci sarà una vasta scelta tra 32 Escursioni geologiche a piedi, dal 20 Luglio al 2 agosto.

Verranno proposte molte escursioni geologiche a tema: Rischi naturali glaciali e periglaciali, programma per giovani e famiglie, escursioni per disabili fisici, escursioni su 2 giorni con pernottamento in rifugio e delle escursioni su ghiacciaio accompagnati da delle guide di alta montagna.

Un programma ricco e coinvolgente, con escursioni e letture del paesaggio ricche di interessi e di rapporti di amicizia, buoni momenti di scambio, guidati da specialisti, assistiti da guide, tutti impegnati a condividere la loro passione con voi, con parole semplici, accessibili a tutti.

Anche il CAI Valle d'Aosta sostiene l'evento nella fase comunicativa.