Al Circolo della Stampa la vera storia della Coppa dell'Amicizia

Leo Garin, ospite del Circolo della Stampa ripercorrerà la vera storia della Coppa di Amicizia. Un tema rispondente al cuore del programma del Circolo Valdostano della Stampa, presieduto da Maria Gazia Vacchina, teso a valorizzare gioielli e tradizioni di casa nostra, nel caso di specie e per gentile concessione dell’Oratore con esposizione dell’esemplare originario nel corso della conviviale.

Ospite della serata Leo Garin, noto e stimato albergatore, ristoratore e animatore turistico e culturale ai piedi del Monte Bianco, custode e divulgatore appassionato e fiero delle tradizioni valdostane, allievo della Scuola alberghiera e di quella di famiglia: un artista di bottega della tavola così come pittori famosi lo sono stati per le tele.

Leo Garin con la Coppa dell'Amicizia

In occasione della fiera di Sant’Orso del 1960, Leo Garin e il padre Filippo dal Ristorante La Brenva di Entrèves-Cormayeur scendono al Aosta per cercare un artigiano che sappia creare la coppa idonea alla bevanda/dessert di loro invenzione, il caffè alla valdostana, un dolce flambé di arance, noci e grappa che affonda peraltro le radici nelle tradizioni popolari valorizzate con sacro rispetto dai Garin: nata proprio in Valle, non importata dai Paesi vicini la ‘’Coupe de l’amitié’’ che tanta fortuna avrà nel mondo soprattutto alpino.

