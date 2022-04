La percorrenza della Via Francigena come strumento di confronto, comunanza d’intenti e sensibilizzazione a un corretto stile di vita: così è nata “Via Francigena on foot”, l’iniziativa che porterà, a partire dal prossimo 22 aprile, l’attore e regista Filippo Arcelloni dal Passo del Gran San Bernardo a Roma.

L’occasione è il centenario LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), per coniugare la performance escursionistico-teatrale all’importante messaggio di prevenzione, beneficio fisico e mentale che l’attività fisica porta con sé. Non solo: la quaranta giorni di viaggio del ‘pellegrino della salute’ sarà funzionale all’incontro e alla cooperazione con tutte le sedi LILT sul percorso, avvicinerà scuole e platee cittadine, offrirà il destro a conferenze-spettacolo e potrà essere seguita, tappa dopo tappa, direttamente sul web. www.viafrancigenaonfoot.it

Dalla Valle d’Aosta a Roma, l’attore e regista, Filippo Arcelloni, si muoverà, rigorosamente a piedi, accompagnato da quanti vorranno unirsi a lui durante le tappe della Via Francigena.

“Il profondo significato e approccio psicologico, spirituale e di benessere del pellegrinaggio – sostiene il presidente di LILT Valle d’Aosta Salvatore Luberto (nella fptp con il Santo Padre) - si legherà a filo doppio al paesaggio, al giovamento dell’immersione nella natura e nei paesaggi italiani, ma anche alla fruizione di sani prodotti del territorio: un valore aggiunto al già pregnante messaggio dell’attività motoria come semplice ma irrinunciabile mezzo di prevenzione della malattia. Non ultimo la data d’arrivo in Roma del 31 maggio coinciderà con la Giornata mondiale contro il fumo, un altro significativo messaggio. Tutto questo - conclude Luberto - concorrerà a diffondere il concetto che movimento e sana alimentazione siano, con il ridurre delle cattive abitudini, i pilastri del viver bene e a lungo”.

A patrocinare la variegata e lodevole iniziativa di Via Francigena on foot anche l’Associazione Europea delle Vie Francigene, soggetto incaricato dal Consiglio d’Europa per la tutela e la valorizzazione dell’Itinerario culturale della Via che, nelle parole del responsabile progetti Sami Tawfik, osserva come: “AEVF sostiene il progetto e l’attività della LILT poiché ritiene che i cammini, unitamente al loro portato culturale e di sviluppo territoriale sostenibile, rappresentino un’importante modalità di prevenzione e di promozione di un corretto stile di vita”.

In Valle d’Aosta sostengono, inoltre, l’iniziativa i comuni interessati, ‘Les Amis de la Via Francigena’ e Fondation Émile Chanoux.