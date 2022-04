Sul Piano rifiuti Valle Virtuosa e Comitato Discarica Pompiod presenta pacchetto di richieste

Secondo il Comitato Discarica sicura di Pompiod e dell'associazione Valle Virtuosa la Gestione dei Rifiuti Urbani (Volume I) è un documento condivisibile frutto sia di confronti pubblici preventivi, che delle numerosissime osservazioni fatte successivamente in sede di VAS dai portatori di interesse (amministratori, enti, aziende, associazioni e comitati).

Gli obiettivi che si pone l’attuale aggiornamento del Volume I sono necessariamente ambiziosi per superare i ritardi accumulati per il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal precedente PRGR (2015-2020) che sono la principale causa dell’attuale considerevole aumento delle bollette a carico degli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Un altro obiettivo è quello di estendere su tutto il territorio regionale: la raccolta porta a porta, la raccolta dell’organico, il potenziamento del compostaggio domestico e l’avvio di quello di comunità, l’adozione della tariffa puntuale (principio “chi più inquina più paga”) e l’istituzione di un unico ATO (Ambito Territoriale Ottimale) sono elementi fondamentali per aumentare l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione dei rifiuti.

La Valle Virtuosa, per questo ultimo passaggio, ritiene un inaccettabile passo indietro aver posticipato l’entrata in vigore dell’ATO unico, prevedendo soltanto “l’avvio di un percorso finalizzato alla verifica della percorribilità del cambiamento dell’attuale modello organizzativo tramite la soppressione dei sottoambiti e la formazione di un ATO unico per la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti urbani; tale analisi dovrà essere conclusa entro la fine del 2026”.

Ecco le richieste ai consiglieri regionali: