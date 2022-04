Consiglio Regionale VDA in riunione mercoledì e giovedì, sul tavolo ordine del giorno da 56 oggetti

Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ci riprova. Due settimane fa, i gruppi della Lega, di Pour l'Autonomie e di Forza Italia decisero di ritirare interrogazioni, interpellanze e mozioni per consentire di velocizzare la soluzione della crisi di maggioranza, rimasta appena a un "18 a 17" che ha già condizionato le ultime due legislature.

L'accelerazione non c'è stata: la crisi rimane, gli accordi per allargare la maggioranza o per un "ribaltone", che sembravano cosa fatta nella scorsa settimana, si sono arrestati. L'assemblea regionale è convocata così in via ordinaria mercoledì e giovedì, a partire dalle 9, per trattare un ordine del giorno composto da 56 oggetti.

"Visto che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, persistono comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico", si legge in una nota del Consiglio Valle. La seduta è trasmessa sul canale YouTube del Consiglio e sul canale Tv Vallée, al numero 13 del digitale terrestre.

Il Consiglio è chiamato a costituire l'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, previsto dalla legge regionale 1 del 2022, che il governo Draghi ha deciso la scorsa settimana di non impugnare.

I consiglieri esamineranno anche il disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2022 e le disposizioni urgenti, su cui le cinque commissioni consiliari hanno espresso parere favorevole a maggioranza e su cui relaziona il presidente della prima commissione Istituzioni e autonomia, Claudio Restano (gruppo misto).