Ultimissime dalla Città del Vaticano

La Pasqua del Papa è stata molto sofferente per il dolore al ginocchio (e per la guerra)

Francesco in questi giorni è apparso più affaticato e con problemi di movimento del solito, forse per un riacutizzarsi della patologia, la gonalgia, di cui soffre da tempo.

In questa Pasqua strana, quasi una specie di Quaresima «che sembra non finire», con la pandemia ancora sottotraccia, la minaccia atomica e la guerra alle porte dell'Europa, è la parola pace quella che si ascolta di più in piazza san Pietro, dove per la mattina di Pasqua Papa Francesco ha celebrato una affollata messa pasquale. Sorridente nonostante il volto segnato dallo sforzo per il dolore al ginocchio che lo tormenta, ha annunciato al mondo «Cristo è risorto!» aggiungendo, subito dopo che oggi più̀ che mai abbiamo «bisogno di Lui. Era il momento di uscire insieme dal tunnel della pandemia, mano nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse. E invece stiamo dimostrando che in noi c’è ancora lo spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo».