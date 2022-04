Forum Smart Cities Marketplace Transizione urbana giusta e pulita Bruxelles, 26-27 aprile 2022

Proseguono le iscrizioni per lo Smart Cities Marketplace Forum 2022, che si terrà a Bruxelles il 26-27 aprile, in questa occasione si esaminerà il futuro dell'iniziativa Smart Cities Marketplace per sostenere una transizione urbana giusta e pulita, tenendo conto delle misure delineate nella comunicazione REPowerEU della Commissione e come possiamo insieme, accelerare la realizzazione del Green Deal europeo a livello locale.

Il programma dell'evento che trovate in allegato, comprende un discorso di apertura del Commissario europeo per l'Energia, Kadri Simson, inoltre varie sessioni esamineranno progetti e soluzioni innovative per affrontare le sfide comuni e sviluppare buone pratiche di collaborazione tra partner pubblici e privati.

I partecipanti avranno l'opportunità di fare rete, scambiare conoscenze sulla transizione verso l'energia pulita e saperne di più sui finanziamenti e sulle opportunità che contribuiscono all'upscaling delle soluzioni per le città intelligenti.

Le iscrizioni all'evento sono aperte fino al 24 aprile alle ore 18.00