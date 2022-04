Eleonoir, stupenda e particolare mix Pastore Olandese/Belga

Tratta dalla solita situazione di incuria e indifferenza per strada, Eleonoir è una cagnona slanciata, di taglia grande, adorante esseri umani di tutte le età e tipologie, bimbi compresi, molto obbediente e collaborativa, compatibile con cani ambosessi, coi quali è forte, corretta e comunicativa, no gatti per lei.

Elenoir è speciale: non solo davvero unica fisicamente, ma è una soldatessa fedele con competenze eccezionali che la rendono un cane prezioso e molto raro.

Cerchiamo per lei persone affidabili e affettuose, perchè non ha mai avuto NULLA e ha un commovente bisogno di amore, bisogna ancora lavorare, con lei, su guinzaglio e auto, ma è davvero molto ricettiva e bisognosa di compiacere, dà tutta sè stessa per un pò di considerazione.



MOLTI SUOI VIDEO SU RICHIESTA Si trova in stallo a Pavia, a poca distanza da Milano: si affida in tutto il nord e centro con chip, vaccini e già sterilizzata a persone disposte a venire a conoscerla e prenderla in loco. Per Elenoir SCRIVERE a 3386065179 o via posta, possibilmente mandando breve presentazione di contesto abitativo, nucleo familiare, animali già presenti, zona di residenza, GRAZIE!