Demain lundi 18 avril saint Parfait

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 19 aprile - martedì fra l'Ottava di Pasqua

Casa Circondariale di Brissogne - ore 14.00 e ore 15.00

S. Messa pasquale

Mercoledì 20 aprile

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 23 aprile

Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 24 aprile

Chiesa parrocchiale di Challand-Saint-Victor - ore 10.00

S. Cresime per le Parrocchie di Saint-Victor e di Saint-Anselme

Lunedì 25 aprile

Vescovado - ore 10.00

Incontro con i cresimandi di Antey, La Magdeleine e Torgnon

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per la Parrocchia di Saint-Christophe

Martedì 26 aprile

Curia Vescovile - ore 9.30

Riunione del Collegio dei Consultori

Mercoledì 27 aprile

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 28 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 18.00

Riunione della Segretaria del Consiglio pastorale diocesano

Venerdì 29 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 30 aprile

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di Châtillon e di Pontey

Le Messager Valdotain ricorda saint Parfait

La Chiesa celebra San Perfetto di Cordova Martire

Martirologio Romano: A Córdova nell’Andalusia in Spagna, san Perfetto, sacerdote e martire, che, per aver inveito contro la dottrina musulmana e professato con fermezza la fede cristiana, fu rinchiuso in carcere dai Mori e poi trafitto con la spada.

Fu il primo martire della persecuzione musulmana nella decade 850-859.

Era sacerdote, nato a Cordova, ammirato per l'ampiezza e la profondità delle sue conoscenze. Incitato a dire la sua opinione sulla religione musulmana e su Maometto si scagliò in improperi contro questi. Lasciato per il momento in libertà, fu accusato poco dopo dai suoi interlocutori come blasfemo davanti al giudice; sorpreso, come racconta Alvaro, cercò di difendersi negando il fatto, ma, messo in carcere, confessò coraggiosamente la sua fede e pochi mesi dopo, il 18 aprile 850, morì decapitato.

Fu sepolto nella basilica di san Acisclo, nella cui scuola aveva studiato. Il suo martirio fu la causa immediata che provocò la lunga serie di martiri volontari. Sant'Eulogio ne descrisse il martirio e il culto si sviluppò subito anche fuori della Spagna.

Il sole sorge alle ore 6,33 e tramonta alle ore 20,15