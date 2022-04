À Aoste trois expositions ouvertes lors des prochaines fêtes

Se seront trois les expositions qui, à Aoste, resteront ouvertes pendant les fêtes de Pâques, dimanche le 17 et lundi le 18 avril, et dans les journées de lundi 25 avril et du dimanche 1er mai.



Il s'agit de l'exposition ""Robert Doisneau, qui rassemble les clichés du célèbre photographe parisien, dont la célèbre photo "Le Baiser de l'hôtel de ville", au centre Saint-Bénin; de l'exposition "Autour de Marcel Proust (1871-1922), le voyage dans l'esprit et dans le cœur de l'écrivain de la Recherche" raconté par les oeuvres du valdôtain Marco Jaccond, à l'église de Saint-Laurent, et enfin de l'exposition "Anna Maria Moretto. Ritratti e altre narrazioni" de la valdôtaine Moretto, qui à l'Hôtel des États raconte à travers ses peintures huile sur toile des aperçus du quotidien et de l'enfance. Les trois expositions resteront ouvertes au public de 10h à 13h et de 14h à 18h.prochaines