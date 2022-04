Damiano Caruso vince sull'Etna e conquista il Giro di Sicilia

Damiano Caruso vince il Giro di Sicilia. Il siciliano della Bahrain Victorious, che in questa corsa gareggia con la maglia dell'Italia, si impone in solitaria nella quarta e ultima tappa con arrivo in salita sull’Etna davanti al sudafricano Mentijes (Intermarché) e l’ecuadoriano Cepeda (Drone Hopper-Androni) con Vincenzo Nibali (Astana) quarto.

Ecco le dichiarazioni di Caruso dopo la vittoria.

“Mi sento felicissimo, perché in un certo senso ho realizzato un sogno.

Non avevo mai corso in Sicilia e farlo ora con maglia della nazionale è stato fantastico. Voglio ringraziare la mia squadra di club – ha detto – che mi ha permesso di partecipare al Giro di Sicilia e la Federazione che mi ha messo nelle migliori condizioni per vincere. Da parte mia ho fatto il massimo, ho preparato questo appuntamento con il massimo impegno e oggi con la squadra abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato.

Conoscevo l’ultima salita, sapevo che gli ultimi due chilometri erano i più duri e pensavo che quello sarebbe stato il momento giusto per provare ad attaccare. Lì le pendenze sono più dure e sapevo che se volessi provare a vincere tappa e giro era proprio lì che dovevo fare qualcosa”.

L’Accademia delle Prefi si congratula con Damiano Caruso per il risultato raggiunto. I Direttivo lo propone come candidato regionale per il migliore atleta della Sicilia.