A Courmayeur la Foire de la Pâquerette

La Foire de la Pâquerette è la fiera dell'artigianato di Courmayeur Mont Blanc, manifestazione che nella giornata di Pasquetta, il lunedì 18 aprile, riempie le strade del centro con tantissime bancarelle che mostrano il meglio dell’artigianato locale.

Ideata nel 1996 da un piccolo gruppo di amici come festa di fine inverno, nel giro di pochi anni “la Pâquerette”, è diventato un appuntamento tradizionale molto apprezzato.

L’apertura ufficiale della fiera, come da tradizione, è all’insegna dei balli e della musica con la sfilata della Banda musicale Courmayeur-La Salle.

L’antica sapienza e il gusto di creare con le proprie mani si passano dal maestro all’allievo, di generazione in generazione, e danno vita a oggetti unici che restituiscono l’atmosfera e il calore della montagna. La Valle d’Aosta ha una ricca tradizione di artigianato, “souvenir” di un tempo in cui la vita scorreva a ritmo più lento: oggetti in legno e pietra per la casa e per il giardino, mortai, canestri, gerle, indumenti lavorati a mano in drap (caratteristico tessuto rinascimentale originario della Valgrisenche), i merletti di Cogne, gli inconfondibili sabot, giocattoli artigianali, ferro battuto. Nel centro di Courmayeur, sotto la piazza Abbé Henry, si trova la boutique dell’Ivat, Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition, l’ente regionale che tutela i prodotti di artigianato.

La tradizione della Valle d'Aosta in musica!

Non perdere l'esibizione musicale del duo Pitularita - composto dai fratelli Rémy e Vincent Boniface - al Jardin de l'Ange dalle 14.30 alle 15.30!