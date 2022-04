Du 16au 19 avril visites pour la Pâque des sites culturels

Visites guidées, activités pour les enfants et beaucoup de plaisir. Les sites culturels valdôtains se préparent à célébrer la Pâque, avec une série d'initiatives qui seront mises en scène du 16 au 19 avril. Au château Sarriod de La Tour de Saint-Pierre, samedi le 16, dimanche le 17 et lundi le 18 avril, revient la chasse au monstre: une enquête sympa et amusante qui, à travers les salles et les escaliers du château, accompagne les participants à la découverte d'un monstre mystérieux qui se cache parmi les autres créatures étranges de la "Salle des têtes". L'activité aura lieu à 15h et à 16h30 et est réservée aux enfants de 6 à 12 ans. La réservation est obligatoire en appelant le 0165.904689. En même temps, les adultes accompagnants pourront suivre une visite guidée du château.



Pas de monstre au château Gamba de Châtillon: pour accueillir les visiteurs il y aura "Chapelier fou" en personne, interprété par l'actrice Loredana Iannizzi, qui leur fera découvrir le château et ses merveilles d'art de manière interactive avec jeux, dessins et effets surprises. L'activité est recommandée pour les enfants de 3 ans et plus et aura lieu samedi le 16, dimanche le 17 et mardi le 19 avril à 16h et à 17h30. Réservation obligatoire au 0166.563252. Le pont-aqueduc romain de Pont d'Ael, à Aymavilles, sera enfin le protagoniste de visites spéciales en compagnie de l'archéologue Cinzia Joris qui conduira le public à la découverte de l'histoire, de la construction et des détails techniques moins connus de cet extraordinaire chef-d'oeuvre de l'ingénierie hydraulique romaine. Les visites guidées, destinées à un public adulte, auront lieu le 16 avril à 15h et à 16h, le 17 avril à 16h30 et le 18 avril à 10h30 et à 16h30. Réservation obligatoire au numéro 0165.902252.