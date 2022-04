Courmayeur: Tutto pronto per l'inaugurazione della Casa dell'Acqua

Più attenzione all’ambiente con lo scopo di ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica e la produzione dei rifiuti oltre che mettere a servizio di cittadini, turisti ed escursionisti, una risorsa importante e di grande valore, che nelle sue diverse forme, ha sempre accompagnato la storia e lo sviluppo di Courmayeur.

Sono questi alcuni degli obiettivi alla base dell’istallazione a Courmayeur della Casa dell’acqua, che trova spazio nel parcheggio pubblico tra via dello Stadio e via Val Veny a Dolonne, in Frazione La Villette. Il Comune di Courmayeur contribuisce in questo modo alla valorizzazione di questo bene e alla promozione di azioni eco-sostenibili e di attenzione all’ambiente, arricchendo i punti già presenti in Valle d’Aosta e promossi dal progetto specifico del BIM Valle d’Aosta.

L’Amministrazione comunale evidenzia che l’acqua è un bene fondamentale e che in Valle d’Aosta è una ricchezza importante ed un elemento imprescindibile. Ridurne gli sprechi è un’azione che da anni viene portata avanti sul territorio, attraverso importanti interventi. I cambiamenti climatici impongono sempre più di conservare e prestare attenzione a questa risorsa. La Casa dell’acqua di Courmayeur permetterà a tutti coloro che la utilizzeranno di contribuire a ridurre l’utilizzo di imballaggi e ad approfittare di un prodotto fresco e vicino ad un prezzo finale competitivo. Courmayeur fa binomio con acqua buona e salutare da sempre, grazie alle sorgenti che dai piedi del Monte Bianco entrano nelle abitazioni e la Casa dell’acqua permette ora di offrire questo bene a tutti.

La scelta del luogo in cui la Casa dell’acqua è stata posizionata è strategica, in quanto punto di passaggio del Tour du Mont Blanc, permettendo così l’accesso ai tanti escursionisti. L’acqua erogata, altamente pura ed insapore, in quanto microfiltrata e addolcita, è acqua più controllata rispetto a quella in bottiglia poiché arriva dalla rete idrica del Comune.



COME OTTENERE LE TESSERE

Il Comune di Courmayeur donerà gratuitamente 1379 tessere ai capifamiglia, che potranno utilizzarle per accedere al servizio. Al momento della consegna ogni tessera avrà già caricati 0.5 euro, pari a 10 litri, che l’Amministrazione comunale ha deciso di omaggiare alla cittadinanza. Il costo al litro è di € 0.05 con acqua microfiltrata e refrigerata naturale o gassata.



Ritiro delle tessere residenti presso uffici CSC

Piazzale Monte Bianco n. 13 (orario ufficio: lunedì e giovedì 9.00 - 13.00 / martedì e venerdì 14.00-18.00)



Vendita tessere presso l’ufficio segreteria del Courmayeur Sport Center, in via dello Stadio, 2