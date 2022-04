TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Martedì 19 aprile

ore 14.30, convocazione della Seconda Commissione Consiliare "Politiche territorio – Opere pubbliche", competente in materia di Lavori pubblici, Viabilità, Verde urbano, Servizi cimiteriali, Edilizia, Urbanistica, Opere pubbliche, Espropri, Mobilità, Sviluppo sostenibile, Servizio idrico integrato, Ambiente, Igiene urbana, Distribuzione del gas naturale e Protezione civile, per la trattazione dell'ordine del giorno sull'Area T1, nel settore urbanistica, per l'approvazione di un'iniziativa privata in via Hôtel des Monnaies.

Mercoled 20 aprile

ore 14.30, La quinta Commissione consiliare “Controllo e Garanzia”, con funzioni di controllo politico-amministrativo per favorire l’integrazione dei rapporti tra l’attività di indirizzo e controllo del Consiglio comunale e l’attività propositiva e di amministrazione i riunirà in seduta consultiva con l'audizione del direttore generale Enrico Zanella della In.Va. S.p.a. per una Relazione sui servizi forniti al Comune.