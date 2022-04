LA SC OTORINOLARINGOIATRIA DELL’AZIENDA USL PARTECIPA ALLA GIORNATA DELLA PREVENZIONE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DEL CAVO ORALE

Fumo, alcol e cattiva igiene orale possono provocare l’insorgenza di tumori del cavo orale. Prevenirli, tuttavia, è più semplice di quanto si pensi.

Oltre a seguire un corretto stile di vita e ridurre il più possibile i fattori di rischio, è fondamentale sottoporsi a visite otorinolaringoiatriche periodiche, soprattutto se si è soggetti a rischio per fumo, alcol e anamnesi familiare. A volte basta una visita di screening per intercettare la malattia in fase iniziale e diagnosticarla per tempo.

Per questo la Sc Otorinolaringoiatria dell’Azienda Usl partecipa alla 4° Giornata della prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale, promossa dall’Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI).

L’adesione all’iniziativa prevede uno screening gratuito rivolto ai cittadini, nella giornata di giovedì 21 aprile 2022.

I medici Otorinolaringoiatri dell’ospedale U. Parini effettueranno lo screening, a titolo gratuito, previa prenotazione , nell’ambulatorio n. 22 della “piastra” dell’ospedale U. Parini di Aosta dalle ore 16:00 alle ore 19:00, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Le prenotazioni possono essere effettuate mercoledì 20 aprile, dalle ore 10:00 alle 12:00, telefonando al numero 0165.544481.

“L’evento di sensibilizzazione è diffuso su tutto il territorio nazionale – spiega il Direttore della Sc Otorinolaringoiatria, dott.ssa Antonella De Stefani (nella foto con l'assessore Robrto Barmasse) – e prevede l’organizzazione di iniziative a carattere divulgativo nelle strutture sanitarie aderenti. Riteniamo che si tratti di un’azione importante, sul piano della prevenzione e dell’attenzione verso la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale e del distretto testa-collo, patologia che riguarda circa il 3% dei casi oncologici, che deve essere riconosciuta a e trattata tempestivamente. Purtroppo, più del 50% dei casi giunge in ospedale con malattia già in stadio avanzato. I pazienti con diagnosi precoce e malattia agli stadi iniziali hanno un tasso di sopravvivenza che si attesta intorno all’80-90% (fonte AIRC-AOOI).

Durante le sessioni di screening del 21 aprile i medici forniranno agli utenti informazioni utili alla prevenzione della malattia.