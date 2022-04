Federconsumatori segnala all’AGCM le informazioni ingannevoli

Sono numerosi i cittadini che ci stanno segnalando problemi con il pacchetto di abbonamento “eDreams Prime”, denunciando criticità e informazioni ingannevoli. Nel dettaglio, al momento della prenotazione di un volo sul portale, appare in evidenza una finestra di avviso in cui viene data la possibilità di acquistare il biglietto con la tariffa agevolata dell’offerta Prime.

Dopo aver cliccato su tale offerta, in un secondo momento, l’utente sarà informato dell’attivazione di un abbonamento annuale ad un costo di 54,99 euro e della creazione di un account a suo nome.

Tale importo sarà addebitato all’utente solo nel momento in cui terminerà il periodo di prova gratuita del servizio. Periodo che, stando alla pubblicità posta in risalto all’interno del sito dell’azienda, è di 30 giorni. Peccato, però, che al momento dell’attivazione del periodo di prova, l’utente riceva una e-mail nella quale viene confermata l’iscrizione a “eDreams Prime”, ma con l’avviso riportato in carattere più piccolo che il periodo di prova terminerà 15 giorni dopo l’attivazione (la metà rispetto ai 30 giorni indicati nella pubblicità!).

Ma i disagi non finiscono qui: risulta infatti impossibile disdire l’abbonamento. In base alle segnalazioni ricevute non si riesce a contattare il numero di telefono indicato per disdire l’offerta (“Prime Line”), né risulta possibile ricevere risposta su qualsiasi altro canale di comunicazione messo a disposizione dall’azienda.

Si tratta di un comportamento inaccettabile, che danneggia l’utente inducendolo ad aderire a un servizio senza, di fatto, fornire informazioni corrette né dare possibilità di disdetta. Ecco perché abbiamo segnalato all’AGCM questa grave condotta. Ci auguriamo che l’Autorità intervenga per ristabilire la correttezza e la lealtà nell’offerta del servizio.