Aosta: 1.070.300 euro per finanziare progetti nel quartiere Dora

Gli abitanti del quartiere Dora di Aosta potranno godere di importanti migliorie del loro territorio, a seguito dell'approvazione da parte dell'amministrazione comunale di alcuni progetti.

In primo luogo si avrà il collegamento viario tra Via Vittime del Col du Mont e Via Page, nella zona della Croix Noir. Saranno poi realizzati un'area a parco con alcuni giochi per i bambini, grazie anche a lavori di alberature e relativo ripristino del verde. Spazio anche a coloro che intendono svolgere attività fisica o semplicemente utilizzare una mobilità green, grazie alla realizzazione di una pista ciclabile e pedonale.

Nel piano appena approvato è prevista inoltre la realizzazione di autorimesse interrate e il rifacimento dei marciapiedi in Via Valli Valdostane.

I lavori, la cui aggiudicazione è prevista per fine giugno del 2023, secondo le stime verranno portati a termine nella primavera del 2026, per un costo totale delle opere di 1.070.300 euro, finanziato dal Comune e altri 11 milioni derivanti dal PNRR.