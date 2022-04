Bracci e stativi: un supporto per la disabilità

Il progresso tecnologico continua a fornire strumenti e dispositivi essenziali finalizzati a limitare le difficoltà nello svolgimento di operazioni quotidiane per quanti vivono una condizione di disabilità sia essa fisica o cognitiva. La realizzazione di nuovi dispositivi e lo sviluppo di software sempre più accurati consente di andare incontro alle esigenze di un’utenza sempre più vasta e in grado di poter utilizzare con assoluta semplicità strumenti che aiutano nel movimento o facilitano l’accesso a servizi assicurati tramite l’uso del computer.

Questi strumenti servono per accedere fisicamente al computer: dispositivi particolari di input in sostituzione del mouse, della tastiera, di output quali stampanti Braille etc.; o per gestire il lavoro: software per ingrandire, per restituire i messaggi acustici al posto di quelli visivi e viceversa.

Si tratta di ausili utili per prevenire, compensare o alleviare una menomazione, una disabilità, un handicap. Possiamo ritrovare ausili nella misura di semplici accorgimenti o sofisticate attrezzature, che contribuiscono all’autonomia della persona disabile, al miglioramento della qualità della sua vita, alla facilitazione del compito di chi presta assistenza.

Gli ausili si rivelano utili all’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, della scuola, della cultura e costituiscono spesso un presupposto imprescindibile per il perseguimento di un progetto di vita indipendente.

In base alla tipologia di device che intendiamo utilizzare, esistono sul mercato diverse tipologie di prodotti, puoi verificare varie opzioni su MondoAusili.it .

Monty 3D è un braccio di supporto per l'utilizzo di dispositivi di comunicazione portatili sui telai di carrozzine manuali o elettroniche. Grazie all'articolazione del braccio di supporto, agli snodi a brugola o a rilascio rapido e agli accessori, è possibile montare e regolare con facilità i dispositivi di comunicazione nella posizione desiderata. E' possibile abbinare, come accessorio opzionale, il Morsetto per Scrivania Monty 3D.

Il Supporto Light 3D è un supporto per sedia a rotelle composto da tre tubi, tre giunti con leva e uno snodo girevole. Include l'Universal Device Socket (UDS), un sistema adattatore rapido per dispositivi portatili.

Il braccio di sostegno per sensori Magic Arm consente di mettere in posizione comoda per l'utente un sensore: è dotato di doppio snodo, morsetto di fissaggio e piastre universali finali per attaccargli un sensore.

FloorStand Stativo consente ai pazienti allettati di utilizzare tablet, monitor o sistemi di puntamento oculare in posizione frontale. Il cilindro verticale che permette l'escursione prevede un braccio alla cui estremità si posiziona il dispositivo desiderato, tale dispositivo può essere snodato in tutte le direzioni, al fine di ottenere la posizione ottimale. L'escursione in altezza va da 46 fino a 198 cm, peso del sistema 5 kg. Disponibile anche la versione QuickPack che permette di montarlo e smontarlo senza l'uso di attrezzi ma con delle manopole per bloccare le parti snodabili.