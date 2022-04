Elezioni comunali ad Arnad, Issime, Saint-Pierre e Valsavarenche: adempimenti connessi alla presentazione delle candidature

In vista della presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni elettorali, il Segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla Commissione elettorale circondariale, entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata, per le verifiche di cui all’articolo 33 della l.r. 4/1995.

Si rammenta, inoltre, che la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 53/1990 (tra cui, si rammenta, anche i consiglieri regionali e comunali e gli avvocati).

E’ esplicitamente richiesto che l’atto di presentazione delle candidature sia corredato da certificati attestanti l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Si precisa inoltre che la dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere anche l’indicazione dei delegati di lista, di cui uno effettivo e uno supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso ogni ufficio di scrutinio.

Ulteriori informazioni sul sito regionale al seguente link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/elezioni/<wbr></wbr>Consultazioni_elettorali/<wbr></wbr>Elezioni_comunali/Archivio/<wbr></wbr>Elezioni_comunali__maggio_<wbr></wbr>2022/default_i.aspx