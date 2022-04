Aujourd'hui jeudi 14 avril saint Maxime

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 14 aprile - Giovedì Santo

Cattedrale - ore 9.00

Messa Crismale

a seguire incontro con sacerdoti e diaconi

Cattedrale - ore 18.00

Missa in Cœna Domini

Venerdì 15 aprile - Venerdì Santo

Cattedrale - ore 8.30

Celebrazione delle Lodi

Cattedrale - ore 12.00-14.00

A disposizione per le Confessioni

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore

Arco d'Augusto - Cattedrale - ore 20.30

Via Crucis cittadina





Le Messager Valdotain ricorda saint Maxime

La Chiesa celebra Giovedì Santo - Cena del Signore

Il giorno del Giovedì Santo è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche, al mattino nelle Cattedrali, il vescovo con solenne cerimonia consacra il Sacro Crisma, mentre nel tardo pomeriggio c’è la celebrazione della Messa in “Cena Domini”, cioè la ‘Cena del Signore’.

Il sole sorge alle ore 6,46 e tramonta alle ore 20,06