Il Savt festeggia i primi 70 anni di vita

Era il primo maggio 1952 quando, al termine di un lungo ciclo di numerose assemblee e riunioni venne costituito il Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs - Savt. Oggi come allora tra gli obiettivi prioritari sindacato autonomo valdostano dei lavoratori, assicurare ai valdostani i posti di lavoro in Valle d'Aosta; combattere lo spopolamento della montagna; contribuire alla attuazione dello Statuto Speciale di Autonomia.

Il Savt nacque perché alla fine della seconda guerra mondiale, in tutta Italia i lavoratori si riconoscevano in una unica organizzazione sindacale, all'interno della quale sussistevano diversificazioni ideali ed ideologiche: vi erano, così, comunisti, socialisti, cattolici. in Valle d'Aosta vi era un rilevante numero di lavoratori autonomisti e federalisti i quali, pur partecipando alla vita unitaria del sindacato, si erano organizzati in “Sections des travailleurs valdôtains”, presenti nelle diverse realtà lavorative, ma soprattutto nel settore industriale e metallurgico.

SEGUE DOPO LOCANDINA

L'unità sindacale venne meno alla fine degli anni 40, malgrado lo sforzo e gli appelli all'unità di cui erano promotori proprio i lavoratori delle Sections. E poiché due erano, in particolare, le sigle sindacali nelle quali i lavoratori si riorganizzavano, i lavoratori valdostani cominciarono a pensare che fosse venuto il momento di costituire un loro sindacato.

Il Savt è stato negli anni un fondamentale incubatore di personaggi politici e non che hanno contribuito a scrivere la storia della Valle d'Aosta ricoprendo incarichi di rilievo nelle istituzioni democratiche e civili.