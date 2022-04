Nell'uovo di Pasqua la voglia di viaggiare

Nonostante le difficoltà economiche che le famiglie stanno affrontando a causa dei rincari registrati per bollette e carburanti e la preoccupazione per l’andamento dei contagi, sono molti i cittadini che approfitteranno delle vacanze pasquali per piccoli viaggi e gite fuori porta.

Soprattutto a Pasqua e Pasquetta molte famiglie hanno deciso di evitare dispendiosi pranzi al ristorante, prediligendo piccoli viaggi per godersi momenti di svago e relax. Alcuni sceglieranno di tornare, almeno per qualche giorno, nei luoghi di origine, approfittando dell’ospitalità di amici e familiari, mentre altri opteranno per pochi giorni in città d’arte o dilettandosi in attività en plein air.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, stima che circa 3,1 milioni di famiglie si stanno preparando alla partenza, un dato comunque in calo rispetto al pre- pandemia. L’81% di chi partirà rimarrà in Italia. Mete molto gettonate saranno le località balneari, le città d’arte, ma anche percorsi benessere o all’insegna della natura, dello sport e dell’aria aperta.

Città d’arte

Nelle numerose mete culturali e artistiche che il nostro Paese offre, i turisti sceglieranno di alloggiare soprattutto b&b, appartamenti in affitto o cercheranno ospitalità presso conoscenti. Per gli spostamenti interni sceglieranno mezzi di trasporto ecosostenibili, come biciclette e monopattini a noleggio (vedi la tabella in allegato con i costi relativi al noleggio). I veri appassionati di ciclismo, molti dei quali hanno approfittato del bonus bici per acquistare nuove biciclette, sceglieranno mete più vicine in cui potranno recarsi facilmente con i proprio mezzi. Benessere e relax.

Anche i viaggiatori che vogliono coccolarsi, prediligendo qualche giorno di benessere e relax in località termali, lo faranno all’insegna del risparmio. Infatti, invece di scegliere di soggiornare in hotel con terme, opteranno per alloggi più economici e caratteristici, vicini a bagni termali, soprattutto quelli a cui si più accedere gratuitamente.

Nella natura

Per i viaggiatori amanti della natura vi sono numerose opzioni, sempre economiche, per trascorrere i giorni di festa: pic nic in aree dedicate, scampagnate organizzate, percorsi naturalistici, etc. In molti casi coloro che sceglieranno di trascorrere le festività pasquali all’insegna della tranquillità e dell’aria aperta, non rinunceranno al connubio tra natura e cibo, optando però per soluzioni low cost: aperitivi e degustazioni di prodotti tipici, piuttosto che veri e propri pranzi, risparmiando così oltre il 35%.