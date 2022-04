Adu e Sinistra Italiana insieme per progetti comuni

"In un quadro politico valdostano asfittico e nostalgico della prima repubblica, questo accordo, frutto di mesi di intenso lavoro, crea un modello inedito per la Valle d’Aosta: una reciproca collaborazione tra un movimento locale e un partito nazionale, con l’auspicio di rafforzarsi reciprocamente, pur mantenendo la propria individuale peculiarità". E' una delle certezze che ha portato all'intesa presentata oggi.

Come dichiarato da Daria Pulz, della segreteria politica di Adu Vda: “È davvero una grande soddisfazione trovarci qui oggi con Nicola Fratoianni. Si realizza infatti un sogno che noi di Adu Vda accarezziamo da anni e che, fin dalla nascita del nostro movimento, ho sentito come un imperativo categorico: il dovere, cioè, di guardare oltre le nostre montagne, che sono meravigliose ma tendono a chiudere gli orizzonti.”

Sono, infatti, molti i temi che accomunano le due forze politiche: il pacifismo, la necessità di una patrimoniale che redistribuisca più equamente le risorse, la necessità di un salario minimo che porti finalmente l’Italia agli standard europei, la convinzione che l’accoglienza sia imprescindibile al di là del colore della pelle e, ovviamente, un’attenzione speciale per i diritti. La lotta alle disuguaglianze, al cambiamento climatico, al patriarcato sono i fondamenti per una vera azione di Sinistra nel 2022.

Mirko Billet di Adu Vda ha spiegato come si articola l’accordo: “Sono vari punti cardine. Il primo è la mutua promozione, ovvero Adu Vda promuoverà a livello locale l’iniziativa politica di SI. Allo stesso modo Sinistra italiana promuoverà in Parlamento iniziative sui temi comuni di carattere nazionale e locale.

Sarà poi avviata una collaborazione, oltre che a livello nazionale, anche con i referenti piemontesi di SI, valorizzando le iniziative di interesse comune a livello locale e interregionale.

Terzo punto fondamentale riguarda le consultazioni elettorali future di carattere nazionale e locale. "In questo contesto - spiega una nota - SI e Adu Vda, intendono promuovere un mutuo sostegno sia in termine di campagna elettorale sia in termini di eventuali candidature, valutandone volta per volta l’opportunità politica che possa massimizzare il risultato. Questo rafforza la determinazione di Adu Vda a continuare i percorsi di collaborazione con le forze locali a noi più vicine, con le quali da mesi stiamo lavorando su temi specifici con soddisfazione reciproca".

Per rendere questa collaborazione fattiva e tangibile, l’accordo prevede la presenza di un invitato permanente di Adu Vda alla Direzione Nazionale di Sinistra Italiana e di due invitati permanenti alle riunioni dell’Assemblea nazionale.

Nicola Fratoianni, presentando l’accordo ha dichiarato: “Ci sono dei casi, rari, in cui è facile riconoscersi immediatamente, e questo è uno di quei casi: le tre parole chiave di Adu colgono i temi del mondo, le sue contraddizioni: la crisi ambientale, la perdita e la mancanza di diritti e le disuguaglianze di reddito, di diritti, appunto.

Quello che chiediamo è quanto più di buon senso e moderato si possa immaginare: cosa c’è di più moderato di proporre di far pagare ai ricchi? E’ un appello alla solidarietà!

Infine sulla guerra: a che serve la politica se non a trovare il modo di evitare o a fermare la guerra?”