MONTAGNA VDA: Ru Charbonniere (Avise)

Ru Charbonniere (Avise)

L'escursione si svolge sul versante sinistro orografico della valle, sopra ad Avise.

L'ottima esposizione al sole rende questo itinerario percorribile anche ad inizio primavera e nel tardo autunno.

Nei mesi estivi con temperature relativamente calde è comunque percorribile in quanto si svolge in buona parte nel bosco.

L'itinerario costeggia il tracciato del ru de Charbonnière che ha origine dal torrente di Vertosan, nei pressi del villaggio di Vedun e porta l'acqua sulle zone coltivate della collina di Avise.

Il sentiero è in buona parte pianeggiante, tranne alcune piccole salite per superare modesti dislivelli.

