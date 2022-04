Courmayeur: chiuse le piste fondo Val Ferret per fine stagione

Dopo la chiusura, venerdì scorso, per vento forte e rischio valanghe, per le piste di fondo della Val Ferret l'arrivederci è al prossimo anno.

Il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, con un'ordinanza, ha concesso la riapertura della pista pedonale e della piste da fondo, ma i gestori fanno sapere che "non vi sono più le condizioni per la battitura delle piste", e quindi da questa mattina sono chiuse definitivamente per fine stagione. L'accesso alla pedonale è invece consentito anche se "permane l'ordinario rischio residuo, connesso al territorio montano e al pericolo valanghivo", si legge nell'ordinanza.