Il miglioramento dello stato di salute delle persone (in assenza e in presenza di malattia, perché riferito al benessere fisico e mentale), indipendentemente dalla loro età, genere o condizione sociale; il miglioramento del complesso sistema di offerta organizzata e integrata di servizi, pubblici e privati convenzionati, predisposta sia nelle fasi ordinarie, sia nelle emergenze. Sono i due pilastri sui quali poggia il nuovo piano regionale della salute e del benessere sociale 2022/2025 livìcenziato dalla Giunta regionale.

Si tratta di un documento di programmazione sanitaria e sociale che riveste fondamentale importanza per la sanità che mancava dal 2013. "È stato un lavoro delle strutture di oltre 10 mesi, importante, accurato, in cui - spiega l’Assessore alla sanità, Roberto Barmasse - abbiamo analizzato tutte le tematiche che riguardano il tema della salute e del benessere sociale. L’emergenza sanitaria ha messo in luce la necessità di riorganizzare e sostenere con maggiori risorse il ruolo del territorio e dei suoi attori principali, prosegue l’Assessore".

Il Piano introduce "una nuova assistenza socio-sanitaria territoriale che, superando la logica puramente erogativa, pone al centro la persona nella totalità dei suoi bisogni".

Dopo aver 'aperto' il documento ai vari attori istituzionali e ai cittadini, attraverso la piattaforma di partecipazione democratica, recependone i contributi, il documento proseguirà il suo iter, attraverso la Commissione consigliare competente, per l’approvazione da parte del Consiglio regionale.

”Ogni decisione e ogni azione del governo regionale - ricorda Barmasse - ha conseguenze dirette o indirette sullo stato di salute e sul benessere sociale delle persone, come ormai dimostrano tutti gli indicatori utilizzati dagli enti e dalle agenzie di programmazione nazionali e internazionali per valutare il potenziale di sviluppo di una società. Pertanto, salute e benessere sociale devono essere il determinante di tutte le politiche del governo regionale".

I principi e gli assunti del Piano 2022-2025 conducono a due finalità evidenti per le quali un Piano pluriennale strategico viene predisposto,vengano istituite 5 Macro Aree.

La Macro Area 1 pone “la prevenzione al centro delle politiche per la salute e il benessere sociale”; la Macro Area 2 riguarda “una nuova rete territoriale dei servizi come risposta integrata per la salute e il benessere sociale dei cittadini”; la Macro area 3 è relativa all’”assistenza sanitaria ospedaliera in una nuova logica produttiva e funzionale di rete”; la Macro area 4 si rivolge alla “programmazione dei servizi sociali in una logica di welfare integrativo e generativo” e la Macro area 5 si riferisce alla “governance del sistema regionale per la salute e il benessere sociale”.