ATMB investit près de 52 millions d’euros en 2022 au service de trois priorités: l’environnement, la sécurité et le service rendu

Sur la Route Blanche (RN205), un programme de rénovation sera mené sur le défilé Sainte Marie, une section de 1 km du sens descendant, en direction de Mâcon/Genève.

Cette portion de route à flanc de montagne, située entre Les Houches et le diffuseur de Vaudagne, est le secteur le plus sinueux de la RN205. Il s’agit de renforcer la sécurité des conducteurs avec l’élargissement des voies pour diminuer la sinuosité. Cette section a la particularité de posséder des encorbellements qui seront rénovés et élargis. L’objectif est de rendre possible, à terme, la circulation à double sens en cas de fermeture du Tunnel des Chavants, dans le sens montant, lors de travaux ou en cas d’incident. Pour éviter les trafics estivaux très denses, les travaux se déroulent en six phases entre 2022 et 2025. Dès septembre et jusqu’à début novembre, le sens descendant sera basculé sur le sens montant avec la mise à double sens du Tunnel des Chavants. Ces travaux représentent un investissement total de 13,2 millions d’euros, dont 2,5 millions d’euros en 2022.

8 km de chaussées seront renouvelés entre les tunnels du Chatelard et des Chavants. Sur une longueur de 4 km dans chaque sens de circulation, les chaussées seront rénovées de mai à juin 2022. Ces chaussées seront renforcées avec un rabotage profond, jusqu’à 25 cm. Dans le cadre de leur Carnet de route #environnement, les équipes d’ATMB poursuivent leur politique volontariste de réduction des déchets : les enrobés seront recyclés jusqu’à 50 %.

La circulation se fera à double sens, sur le sens descendant, puis le sens montant. Ces travaux de chaussées représentent un investissement de 3,3 millions d’euros pour ATMB.

Deux planches expérimentales pour tester de nouvelles méthodes de renouvellement. D’une durée de vie moyenne de 12 ans, les chaussées doivent garantir une bonne adhérence pour la sécurité des conducteurs, d’où leur renouvellement régulier. Les chantiers de chaussées représentent un poste qui mérite de progresser pour devenir moins énergivore.

Dans les appels d’offres de renouvellement de chaussées, ATMB laisse fréquemment la possibilité aux candidats de proposer des variantes et aussi des expérimentations. C'est ce qui nous permet de tester tout au long de l'année de nouvelles techniques qui permettent de faire avancer l'état de l'art afin de baisser, année après année, l’empreinte carbone de nos chaussées, et plus globalement celle de notre infrastructure.

C’est le cas le 12 avril, sur la RN205 : une planche de 700 mètres d’enrobés haute adhérence et moindre résistance au roulement est expérimentée sur le sens descendant, juste avant de rejoindre l’A40 à Passy.

Le 4 mai, sur le chantier de chaussées de la plateforme de péage de Viry, une surface de 10 000 m² sera rénovée avec le retraitement sur place de la chaussée. Les deux tiers de cette chaussée seront régénérés avec un liant bas carbone et un tiers avec un liant hydraulique traditionnel. Cette méthode permet de limiter au maximum l’empreinte environnementale du chantier puisqu’il supprime l’apport de matériaux neuf (granulats) et son transport.