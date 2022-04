Valsavarenche: Aperture Pasquali centro visitatori Acqua e biodiversità di Rovenaud

Situato in un'area boscata ricca di sorgenti, dove fino a pochi anni fa era attiva una segheria alimentata ad acqua, il percorso espositivo si sviluppa in un ecosistema ben conservato, grazie alle azioni di tutela del Parco, e vede un suggestivo allestimento con percorsi di visita interni ed esterni, arricchiti da installazioni multimediali, video e acquari che rendono la visita un momento di conoscenza, esperienza e riflessione sull’importanza della conservazione e del sottile equilibrio che si instaura tra uomo e ambiente.

Nel Centro, che funziona da lente d’ingrandimento sugli ecosistemi legati all’acqua, sono ospitati tre individui di lontra, specie un tempo presente in questi ambienti e scomparsa a causa delle persecuzioni e trasformazioni ambientali operate dall’uomo. Gli esemplari presenti provengono da un allevamento europeo e gli spazi a loro destinati sono idonei a ospitare animali in cattività.

Tra gli obiettivi del Centro vi è anche quello di trasmettere, sia a chi vive nel Parco sia a chi lo visita, la conoscenza della Lontra euroasiatica e l’importanza di conservare il suo habitat. Allo stesso tempo, le lontre ospitate nel Centro saranno oggetto di ricerche scientifiche che, se pur condotte in stato di cattività, potranno fornire importanti indicazioni sulla biologia della specie.

Nei giorni di Pasqua sono previste alcune aperture straordinarie del Centro “Acqua e Biodiversità” di Rovenaud (Valsavarenche), dedicato alla lontra ed al suo ambiente naturale

Le visite si svolgeranno nelle date seguenti:

Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile con orario: 1^ visita ore 10.30 e 2^ visita ore 12.00

L'ingresso è a pagamento € 3,00; gratuito fino a 10 anni, disabili e loro accompagnatori.

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: scrivere a info.vda@pngp.it o chiamare il n.ro 0165-905794 o 347-4302875

Il parcheggio più vicino si trova in frazione Rovenaud (a circa 20 minuti a piedi), non è possibile accedere in auto alla strada che porta al Centro Acqua e Biodiversità.