Aujourd'hui mercredi 13 avril saint Herménégilde

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 14 aprile - Giovedì Santo

Cattedrale - ore 9.00

Messa Crismale

a seguire incontro con sacerdoti e diaconi

Cattedrale - ore 18.00

Missa in Cœna Domini

Venerdì 15 aprile - Venerdì Santo

Cattedrale - ore 8.30

Celebrazione delle Lodi

Cattedrale - ore 12.00-14.00

A disposizione per le Confessioni

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore

Arco d'Augusto - Cattedrale - ore 20.30

Via Crucis cittadina





Le Messager Valdotain ricorda saint Herménégilde

La Chiesa celebra Beata Ida di Boulogne Contessa

Nata nel 1046, sposò il conte di Boulogne, al quale diede tre figli diventati illustri: Goffredo di Buglione, comandante della prima Crociata e conquistatore di Gerusalemme, di cui fu il primo re cristiano, Eustachio III che succedette al padre come conte di Boulogne e Baldovino, a sua volta re di Gerusalemme dopo il fratello; ebbe anche varie figlie. Si era sposata a 17 anni, per obbedire ai genitori; il marito non ostacolò mai la sua attività religiosa e la sua carità. Volle allattare essa stessa i figli nella speranza che ricevessero col primo nutrimento la disposizione alla religione; e quando crebbero ne curò personalmente l’educazione. Disprezzava le vanità, il futile splendore mondano; mortificava il corpo sotto il ricco abito che portava per forza. Spargeva i suoi doni sui bisognosi d’ogni sorta: indigenti, malati, pellegrini, vedove, orfani. La sua delizia era occuparsi di loro. Ma altresì si occupava delle chiese da restaurare e salvare dalla distruzione. Morto il conte suo marito, poté disporre liberamente dei suoi beni e fondare diversi monasteri. Ebbe un direttore di coscienza eccezionale, sant’Anselmo, futuro arcivescovo di Canterbury, sotto la cui influenza favorì la riforma monastica nelle Fiandre. Non prese l’abito benedettino, come si è creduto, ma ottenne da sant’Ugo l’aggregazione spirituale a Cluny, così da potersi considerare oblata secolare dell’Ordine benedettino. Morì il 13 aprile 1113. Molti fatti gloriosi della prima Crociata furono attribuiti alle sue preghiere.

Il sole sorge alle ore 6,46 e tramonta alle ore 20,06