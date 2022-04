Confcommercio VDA protagonista nella cornice dello Skyway

Grande soddisfazione per il convegno Ali Confcommercio avvenuto in data 11 aprile nella spettacolare cornice dello Skyway.

Oltre 30 librerie provenienti da tutta Italia (Sardegna e Sicilia comprese) hanno partecipato all’evento dedicato ai librai italiani associati ad Ali Confcommercio.

“Tale importante iniziativa – commenta Clara Acerbi Presidente Ali Confcommercio VdA - ci ha permesso di rincontrarci, confrontarci e discutere obiettivi e strategie per il futuro del nostro settore colpito da due anni di emergenza sanitaria. La giornata di lunedì – prosegue Clara Acerbi – spero rappresenti per tutti noi un segnale di ripartenza e l’inizio di un futuro fatto di nuove opportunità – conclude Acerbi”.

Durante l’evento i partecipanti hanno avuto l’occasione di visitare la libreria più alta d’Europa associata a Confcommercio VdA ovvero la “Feltrinelli” presso la fermata di Punta Helbronner un luogo magico di 60 mq a 3.466 metri per ampliare orizzonti e riossigenare mente e corpo.

Paolo Ambrosini Presidente Ali Confcommercio commenta – “La ripartenza del mondo della cultura è una grande occasione per superare vecchie logiche che molto hanno condizionato lo sviluppo della lettura; per noi oggi occorre puntare sulla cultura come relazione e non come semplice consumo e sui quei luoghi che garantiscono questo obiettivo: Le librerie, che rappresentano degli spazi nei quali si creano relazioni tra lettori, libri e autori. L’auspicio e l’obiettivo di Ali è che si punti su di loro, perché come ci hanno raccontato i relatori al convegno, garantiscono una relazione di continuità con il libro e la lettura, consentendo a tutte le preziose attività di promozione alla lettura promosse nel territorio di germogliare e portare frutto”

“Un successo annunciato – conclude Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA – la cultura abbinata alla bellezza dello scenario del convegno ha rappresentato la combinazione giusta per la buona riuscita di questo evento sul quale lavoravamo da mesi. Ritengo che tale incontro abbia rappresentato il giusto mezzo per fare rete tra le varie librerie della nostra penisola – conclude Dominidiato”