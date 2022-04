Claudio Varisellaz eletto presidente Confartigianato VdA

L’assemblea, su proposta del Presidente uscente Aldo Zappaterra è stata anticipata rispetto alla sua scadenza naturale e si è conclusa con un sostanzioso ricambio del gruppo dirigente già in carica da diversi anni. Al vertice dell’Associazione è stato eletto Presidente Claudio Varisellaz, Vice Presidente vicario Cristiano Revil.

Sono stati confermati a segretario Stefano Fracasso Vice segretario Dott.ssa Patrizia Marcigaglia. I consiglieri eletti sono: Ronco Luca, Fiore Davide, Candiota Luciano, Rolland Claudio, Rougier Gabriele, Chenal Claudio, Contoz Peter, Macori Moira, Depieri Nadia e Ferrato Claudio. Su proposta di Claudio Varisellaz è stato acclamato all’unanimità Aldo Zappaterra Presidente Onorario della Confartigianato Valle d’Aosta.

Nel ringraziare per la fiducia confermatami – dichiara Aldo Zappaterra – non uscirò dal sistema associativo. Continuerò a svolgere per conto degli artigiani della Valle d’Aosta, la funzione di presidente dell’Ente Bilaterale Artigiani, grazie all’accordo intervenuto con i Sindacati dei lavoratori CGIL-CISL-SAVT-UIL della Regione che ringrazio.

Aldo Zappaterra

Il mio impegno è quello di sviluppare le potenzialità dell’Ente soprattutto dopo l’accordo nazionale del 17 dicembre 2021. Nel 2020 e 2021 l’EBAVA con fondi propri e con quelli messi a disposizione dal Governo ha erogato per oltre 2000 lavoratori di imprese valdostane la somma di 2.861.652,86 Euro di cassa integrazione.

I pagamenti sono stati fatti direttamente dall’Ente ai dipendenti, abbiamo svolto una funzione pubblica a costo zero per i contribuenti.

Colgo l’occasione per ringraziare la Presidentessa dei consulenti del lavoro Dott.ssa Daniela Broccolato e tutti i suoi colleghi che hanno avuto con la nostra collaboratrice Rossana Di Simone una corretta interlocuzione in merito alle erogazioni della cassa integrazione nell’interesse delle aziende e dei loro dipendenti.

Quando nacque la bilateralità, nel 1995, l’ipotesi era che la Valle d’Aosta, come altre piccole realtà regionali fossero accorpate a Regioni più grandi: noi al Piemonte. Grazie all’impegno di tutte le organizzazioni sociali della nostra Valle siamo riusciti invece a fare decollare Ebava. Oggi è una realtà che riguarda circa 600 aziende e più di 2000 dipendenti.

Il nuovo Presidente Claudio Varisellaz ha sottolineato che il nuovo gruppo dirigente proseguirà ad intervenire, come in passato nel settore sociale, ricordando le donazioni fatte ossia: un pulmino donato alla DISVAL di Aosta per il trasporto di persone disabili. La consegna di un defibrillatore ad una società sportiva di Aosta e recentemente la donazione di un ecografo polmonare portatile all’Ospedale Parini di Aosta. Ha poi lanciato l’idea di mettere attorno ad un tavolo Confartigianato VDA e CNA di Aosta per valutare serenamente se esistono le condizioni per stringere rapporti di collaborazione più incisive.

Il Segretario Stefano Fracasso ha poi illustrato l’iniziativa che partirà a breve nel settore del Welfare. Hai poi rivolto un caloroso ringraziamento ai collaboratori per l’assistenza che danno ai soci, soprattutto in tempo di COVID.

Un lungo applauso da parte dei presenti è stato rivolto al Segretario e tramite lui a tutto il gruppo dirigente vecchio e nuovo quando ha annunciato che la sede dell’Associazione è stato acquistato con i propri fondi.

Un caloroso applauso hanno ricevuto i due Assessori Regionali Luigi Bertschy e Carlo Marzi.

L’Assessore Marzi nel portare il saluto dell’Amministrazione regionale ha confermato gli impegni che stanno portando avanti a favore degli artigiani soprattutto ai titolari di imprese edili che sono le più colpite.

All’Assessore va riconosciuto il merito di sostenere con passione quanto concordato con le associazioni in occasione degli incontri avuti in questi ultimi mesi.

Un grazie anche all’Assessore Bertschy per il sostegno dato alle nostre aziende sia per gli interventi finanziari e sia per la formazione.