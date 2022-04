Assolti i quattro imputati nel processo per appalto taxi-bus che ha portato scioglimento Consiglio Saint Pierreaxi-bus c

I quattro imputati nel processo sull’affidamento di trasporto taxi-bus per studenti gestito dal Comune di Saint-Pierre sono stati tutti assolti.

"Il fatto non sussiste". E’ questa la motivazione che Davide Palladino, il Gip di Aosta, ha emanato al termine del giudizio abbreviato.

La Procura di Aosta aveva chiesto una pena pari a otto mesi di reclusione per il 60enne Osvaldo Chabot (ex segretario comunale Saint-Pierre); un anno e due mesi per il 36enne Patrick Parleaz (titolare di un’azienda noleggio trasporti) e una anno di reclusione a testa per il 50enne Salvatore Addario (ex presidente CNA Valle d’Aosta) e per il 44enne Gabriele Sanlorenzo (titolare di un’azienda di trasporti).

Le accuse erano di concorso in abuso d’ufficio e di subappalto non autorizzato. Accuse che, nell'ambito dell'inchiesta Geenna ha portato all'arresto dell'allora assessore alle finanze e allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiose. Secondo il gip l'assessore comunale si era attivato al fine di far prorogare l’affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico mediante taxi-bus scadente il 30.06.2016, alla ditta 'Passengers Transports di Addario S. & C.' di proprietà di Salvatore Addario: Ora giunge l'assoluzione piena per gli imputati.