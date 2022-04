Dissequestrati Vodka Jelzin e Whisky Kelvin Bridge commercializzati dalla Savio

“Un dissequestro, una medaglia Doppio Oro ed una curiosità... Iniziamo dalla curiosità. "Chissà se al dissequestro verrà data la stessa risonanza del sequestro?” è stato l’incipit di Marco Savio, amministratore delegato di Savio srl, alla notizia del dissequestro di Vodka Jelzin e Whisky Kelvin Bridge posti sotto sequestro una decina di giorni fa dalla Guardia di Finanza”. E’ piccante il tono del comunicato stampa diffuso dall’azienda di Chatillon.

A inizio aprile, su ordine della procura di Aosta, la Finanza ha sequestrato 45mila bottiglie di alcolici ipotizzando che si trattasse di liquori importati, ma venduti come se fossero stati prodotti in Valle d'Aosta.

Martedì 12 aprile il tribunale del riesame ha disposto il dissequestro di tutti i prodotti tranne 50 campioni assortiti trattenuti per il prosieguo della pratica. “Sicuramente è stato un peccato perdere le vendite della Fiera di Sant’Orso e dei giorni di Pasqua, ma senz’altro ci rifaremo avendo posto tra gli obiettivi principali del 2022 una crescita del 25% rispetto al 2019 del mercato locale” commenta Marco Savio.

“Fortunatamente stiamo attraversando un periodo di “gloria” dal punto di vista del business e quest’anno, almeno dai risultati dei primi mesi, si sta nuovamente presentando come il migliore di sempre.”

L’amaro del sequestro è stato pressoché eliminato dalla notizia di una medaglia Doppio Oro al San Francisco World Spirits Competition, il concorso più antico ed importante nel suo genere, per il Rum Malecon Rare Proof 13 anni con un grado alcolico di 50,5%.

Una vera chicca per coloro che sono già degli esperti conoscitori del mondo degli alcolici. “Alcuni nostri amici valdostani, veri appassionati di whisky e cognac, sono infatti passati al regolare consumo del nostro Rum Malecon Rare Proof innamorandosene... piccole soddisfazioni dalla nostra realtà valdostana che intendiamo curare e sviluppare con sempre maggior enfasi”.

Azienda SAVIO srl, azienda valdostana, situata a Chatillon e fondata nel 1958 da Paolino Savio, si occupa da sempre della commercializzazione di liquori, zucchero e caffè. Grazie ad un’organizzazione consolidata e ad un magazzino di 7.000 metri quadri, l’azienda è stata in grado di fronteggiare i continui cambiamenti del mercato (sia on-trade che off-trade) e soddisfare le esigenze dei suoi innumerevoli clienti. Durante gli anni, alla Savio srl è stata inoltre affidata la distribuzione in esclusiva di alcuni marchi sia per il mercato italiano che internazionale, riuscendoli a portare a posizioni di prestigio.