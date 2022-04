Innovazione digitale e transizione ambientale protagonisti assemblea 2022 giovani amministratori valdostani

Innovare per fronteggiare lo spopolamento, puntare su competenze e innovazione per rendere più appetibile e performante la pubblica amministrazione, sperimentare sistemi di autoproduzione di energia pulita e farsi portavoce di “buone pratiche” di adattamento ai cambiamenti climatici. Queste sono solo alcune delle tante facce della transizione ambientale e digitale, i due temi protagonisti dell’assemblea regionale dell’Anci Giovani della Valle d’Aosta andata in scena nel pomeriggio di sabato 9 aprile, al centro congressi di Saint-Vincent. All’appuntamento hanno partecipato una cinquantina di giovani amministratori valdostani con meno di 35 anni, eletti nei consigli comunali dei 74 Comuni.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Saint-Vincent Francesco Favre, del coordinatore dell’Anci Giovani Valle d’Aosta Alexandre Bertolin, del presidente del Celva Franco Manes e del vicepresidente della Regione Valle d’Aosta Luigi Bertschy, i giovani amministratori hanno assistito alla tavola rotonda dal titolo “Les Jeunes Administrateurs Valdôtains et les défis de la transition numérique et écologique". Sono intervenuti Giorgio Consol, presidente dell’Inva e per l’innovazione digitale della Regione Piemonte, Enrico De Girolamo, direttore generale della Cva, Edoardo Cremonese, esperto in cambiamenti climatici all’Arpa della Valle d’Aosta e, in videocollegamento, Claudio Marciano, professore di Sociologia all’Università della Valle d’Aosta. un dibattito che ha coinvolto anche la platea, a tirar le fila del pomeriggio e a introdurre i lavori dell’assemblea sono stati Denise Noussan e Francesco Maria Gentile, vice coordinatori dell’Anci Giovani Valle d’Aosta, e Ronny Borbey, responsabile politico del Celva.

“Dopo molto tempo abbiamo deciso di riorganizzare l’Assemblea dei Giovani Amministratori valdostani in presenza - dichiara il coordinamento dell’Anci Giovani Vda-. L'evento, così organizzato, ha avuto l’obiettivo di creare un momento di confronto tra i giovani amministratori arricchendolo con una tavola rotonda per fornire, attraverso le esperienze dei relatori, spunti di riflessione sulle azioni messe in atto (o da attuare) dalla pubblica amministrazione, focalizzando la discussione sul legame fra innovazione digitale e transizione ambientale e soffermandosi sul ruolo che hanno (o possono avere) i giovani amministratori come facilitatori dei processi di transizione digitale ed ecologica”.

“L’assemblea è stata un importante momento di confronto, utile anche a tessere nuove proficue relazioni- conclude il coordinamento-: auspichiamo che questo incontro si trasformi in un appuntamento annuale al quale parteciperanno sempre più giovani amministratori che in questo contesto potranno esporre le loro opinioni contribuendo a porsi come facilitatori dei processi di transizione, in questo caso, digitale e ambientale”.