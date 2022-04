Bertin ‘Extrême droite souverainiste doit être combattue partout

L'enjeu électoral pour l'élection présidentielle française entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen "nous concerne tous, c'est le destin de l'Europe qui est en jeu". C'est ce qu'écrit sur Twitter le président du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, Alberto Bertin, exposant du groupe Fédéralistes Progressistes-Parti Démocratique.

Bertin utilise l'actualité d'Oltralpe pour la décliner dans la crise de la majorité régionale, qui voit un possible accord entre les autonomistes et la Lega: "L'extrême droite nationaliste souverainiste anti-européenne doit être combattue partout sans ambiguïté. Une idée d'État-nation (nationaliste) incompatible avec l'Union européenne et l'autonomie". Le billet est accompagné d'une photo de groupe des leaders souverainistes européens, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Geert Wilders. (dire)