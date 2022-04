VDA digitale, sostenibile e green: domani la presentazione dei 18 progetti

Pensare ad una Valle d'Aosta sempre più digitale, sostenibile e green. Saranno presentati domani, alle 9, alla Pépinière d'Entreprises di Aosta, i 18 progetti vincitori del bando Aggregazioni R&S, finanziato dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (Fesr) con oltre 6,6 milioni di euro.

I progetti sono suddivisi in tre ambiti tecnologici: consolidamento e rilancio dell'industria esistente, tecnologie per la montagna ed energia. Nel primo caso si parla dello sviluppo di tecnologie per l'industria 4.0 con il supporto di big data, cybersecurity, block chain, advanced automation e intelligenza artificiale.



A tenere banco nel secondo ambito sarà invece la messa a punto di tecnologie per la sicurezza e monitoraggio del territorio, il turismo, le smart cities, il sistema dei beni culturali, i servizi ai cittadini e l'agricoltura 4.0. Mobilità sostenibile, produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili saranno invece le parole chiave della terza area di intervento.

L'iniziativa fa parte della Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta: durante la mattinata, sarà illustrato il suo percorso di revisione, iniziato nel novembre del 2020, puntando sul coinvolgimento delle imprese e dei centri di ricerca del territorio, e terminato nel dicembre del 2021, con l'approvazione del documento finale da parte della giunta regionale, per identificare i vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale d'innovazione regionale e indirizzare le azioni di sostegno allo sviluppo economico.



Durante la mattina saranno anche spiegate le attività del Progetto CIRcuItO, nell'ambito di Alcotra, programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia, con particolare attenzione sui risultati ottenuti dallo sviluppo di un sistema integrato per la gestione eco-compatibile del vigneto realizzato dall'Institut Agricole Régional. Infine, l'Istituto italiano di tecnologia presenterà le opportunità del Technology Transfer a favore delle imprese del territorio. L'ente è già attivo in Valle con il progetto "5000 genomi per la Valle d'Aosta", che prevede la costruzione nell'area Espace Aosta di un nuovo centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva delle malattie del neurosviluppo, neurodegenerative e oncologiche.

"Nonostante le difficoltà vissute in questi due anni - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Luigi Bertschy - abbiamo continuato a lavorare e a cercare di elaborare strategie utili allo sviluppo e alla crescita della nostra regione".

"L'attività sulla ricerca per le nostre imprese e la costruzione di reti e di alleanze - conclude - sono elementi di fondamentale importanza per raggiungere questo obiettivo".