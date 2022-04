Uv rallenta soluzione crisi. Troppe perplessità sulla Lega

Troppe sezioni rossonere sono contrarie ad mixare i colori automisti (il rosso ed il nero, ndr.) con il verde della Lega e così gli stati maggiori unionisti hanno preferito rinviare il Conseil Federal, già convocato per domani, che avrebbe dovuto dare il via libera all’intesa con la Lega. La soluzione alla crisi della maggioranza regionale sembrava dietro l'angolo. Invece non è così.

Tra i perplessi, per non dire contrari, al mixage pare ci sia anche il senatore Albert Laniece preoccupato che un’intesa rossonera-verde possa pregiudicare i rapporti con il governo centrale. Nessuno è ostile alla Lega ma in tanti vorrebbero una maggioranza regionale verde pisello, ovvero con la presenza della Lega un pochino annacquata. Buona parte dell'Uv teme che un accordo con la Lega decreti una svolta a destra.

La base unionista vuole capire se il Pd, con il quale è aperto un confronto, è disponibile a governare con Nicoletta Spelgatti e Andrea Manfrin, viste anche le tensioni tra Letta e Salvini. L’indisponibilità del Pd farebbe imboccare agli unionisti il sentiero, stretto e tortuoso, che porta al Pour l’Autonomie di Stefania Anardi. Ma anche su questa ipotesi, che porterebbe davvero alla riappacificazione del mondo autonomista, pesano i trascorsi di Augusto Rollandin che l’Uv non ha voluto in lista e lui si è fatto un partito, e Marco Carrel, uscito dalla Jeunesse quando già si parlava di elezioni regionali.

Ma la base unionista nutre notevoli perplessità a governare con la Lega per via del silenzio di Salvini contro l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e più ancora per le posizioni sovraniste salviniate che sono l’esatto contrario dell’articolo 1 dell’Union Valdôtaine, “Mouvement politique qui se rattache aux principes du fédéralisme global, a comme finalité d’assurer l’épanouissement du caractère ethnique et linguistique du peuple valdôtain; d’en servir les intérêts culturels, politiques, sociaux et économiques; de favoriser la coopération entre les communautés ethniques”. Tradotto: “L’Union Valdôtaine, è un Movimento politico che si collega ai principi del federalismo globale, ha come finalità quella di assicurare la crescita e la vitalità di carattere etnico e linguistico del popolo valdostano; per servire gli interessi politici, culturali, sociali ed economiche; promuovere la cooperazione tra le comunità etniche”.

C’è dunque la possibilità concreta che si torni alle elezioni regionali anche se è diffusa la convinzione che si possa governare in 18; in tanti ricordano gli esempi delle giunte di Mario Andrione. E poi c’è un confronto su chi dovrebbe guidare una ipotetica nuova maggioranza.

Troppa carne al fuoco e a scottarsi potrebbero essere ancora una volta i valdostani. Comunque vada, gli autonomisti dovranno compiere la scelta meno peggio e non la migliore possibile. Compiere la scelta meno peggio è prezzo meno esoso da pagare all’appartenenza alla Petite Patrie, probabilmente sempre esistita ma diventata virale, quasi necessaria, dagli anni post rollandiniani.