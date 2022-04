Torna il progetto per giovani 'Due mesi in positivo'

Sono 24 progetti per un totale di 69 posti disponibili, di cui cinque riservati ai giovani con disabilità o in situazioni di disagio.

Torna "Due mesi in positivo", l'iniziativa di servizio civile regionale destinata a giovani tra i 16 e i 18 anni. Un'esperienza di impegno sociale, per scoprire altre realtà e fare nuove amicizie in un periodo ancora segnato dall'emergenza pandemica.



I "due mesi in positivo" si svolgeranno dal 13 giungo al 12 agosto: tutte le informazioni sui progetti, le modalità di iscrizione e il modulo di iscrizione sono consultabili e scaricabili sul canale tematico "Servizio civile" del sito istituzionale della Regione, oppure sul portale web "QuiJeunes Vda", curato dall'Ufficio politiche giovanili. Le domande di iscrizione devono essere inoltrate esclusivamente via mail, all'indirizzo di posta serviziocivile@regione.vda.it, entro le 17 di lunedì 2 maggio.