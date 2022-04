Celebrato il 170° anniversario della Polizia di Stato alla Questura di Aosta

Oggi, martedì 12 aprile, si festeggia il 170° anniversario della Polizia di Stato, con molte celebrazioni in tutta Italia tra cui anche ad Aosta.

Per l'occasione, presso la Questura di Aosta, ci sono state varie premiazioni:

1. LODE

Sovrintendente Capo: Sergio Cosentino

Assistente Capo Coordinatore: Mario Dialley

Assistente Capo Coordinatore: Riccardo Antonio Leo

“Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento all’autorità giudiziaria di quattordici cittadini stranieri per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa”.

2. LODE

Sovrintendente Capo: Raffaele Avallone

Assistente Capo Coordinatore: Sergio Framarin

Assistente Capo Coordinatore: Danilo Masuzzo

“Evidenziando impegno ed intuito investigativo, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva l’esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti, degli arresti domiciliari nei confronti di un individuo e dell’obbligo di dimora nei confronti di altri sei, tutti appartenenti ad un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti”.

3. LODE

Assistente Capo Coordinatore: Claudio Trevisan

“Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che permetteva di trarre in arresto l’autore del furto di 10 monete bizantine, asportate dal museo archeologico nazionale”.

"Oggi vogliamo condividere questa ricorrenza con i cittadini, ai quali ci rivolgiamo con una certezza: noi riteniamo che la formazione di una coscienza civile sia sempre lo strumento migliore per dissipare l'offuscamento che si addensa sui valori etici che dovrebbero stare alla base di ogni singolo componente della società civile".

Lo ha detto il questore di Aosta, Ivo Morelli, durante le celebrazioni per i 170 anni della Polizia di Stato, andate in scena questa mattina a Palazzo regionale, ad Aosta. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose, tra cui il presidente della Regione Erik Lavevaz e il vescovo di Aosta Franco Lovignana. In videocollegamento c'erano gli studenti della 3C della scuola secondaria San Francesco di Aosta.

Nel suo intervento, Morelli ha ricordato l'importanza del "confronto con le nuove generazioni sui temi della legalità" attraverso "l'organizzazione di momenti formativi nelle scuole" e ha chiuso tracciando "un bilancio positivo" della attività svolte concentrate in particolare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.



Nell'ultimo anno, dall'1 aprile 2021 al 31 marzo scorso, sono state controllate 90.145 persone, di cui 39.549 veicoli. Gli arresti sono stati 106 mentre le persone denunciate 414. Il questore si sofferma anche sul contrasto alla violenza di genere:

"Non ci stancheremo mai di stare vicino alle persone che subiscono violenza fisica, violenza psicologica e ricatti economici- afferma-, l'amore non si compra, l'amore è rispetto stima e altruismo e in questa realtà esiste una rete efficace tra forze dell'ordine, la magistratura e le associazioni". E aggiunge: "Alle tante donne che hanno ancora timore dico di fidarsi perché non le lasceremo sole".



Le celebrazioni per i 170 anni della Polizia di Stao erano cominciate questa mattina, alle 8.30, con la deposizione di una corona di alloro al cippo davanti alla sede della Questura, in corso Battaglione ad Aosta.