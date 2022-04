RIMPASTO? Pays d’Aoste Souverain sarebbe pronto

Politicamente la scelta più ovvia, visto l’ennesima impasse del Consiglio Regionale, sarebbe andare alle elezioni.

Pays d’Aoste Souverain sarebbe pronto!

Tutto ciò comporterebbe però una paralisi amministrativa di almeno sei mesi per la Vallée d’Aoste, con tutti i danni che le varie categorie subirebbero.

Pays d’Aoste Souverain, in quanto movimento radicato sul territorio, riconosce la necessità di scelte amministrative rapide e concrete.

Il tira-molla, con partiti nazionali rappresentati in giunta da assessori completamente assenti o da consiglieri di maggioranza ostruzionisti, non funziona.

Lo storico movimento autonomista valdostano dovrebbe riscoprire i suoi principi fondanti così come promesso e, purtroppo, mai mantenuto, nei vari incontri avvenuti con i rappresentanti di PAS e dimostrare senso di responsabilità in un rimpasto con forze politiche che siano realmente interessate al bene della Vallée d’Aoste.

A prescindere dalla provenienza partitica, personalismi razzisti o filo nazionalisti, devono essere accantonati per lasciare spazio a chi si riconosce in progetti di autogoverno, nell’attuazione della Zona Franca, nell’emancipazione della gioventù, dandole un’adeguata preparazione e istruzione con radici ben salde nella nostra cultura ancestrale e la possibilità di crescere verso un mercato che li attende.

***

REMANIEMENT?

Politiquement, le choix, le plus évident, vu l'énième impasse du Conseil Régional, serait d'aller aux élections.

Pays d'Aoste Souverain serait prêt!

Tout cela conduirait cependant à une paralysie administrative d'au moins six mois de la Vallée d'Aoste, avec tous les dégâts que subiraient les différentes catégories. Pays d’Aoste Souverain, en tant que mouvement ancré dans le territoire, reconnaît la nécessité de choix administratifs rapides et concrets.

Le tergiverser, avec des partis nationaux représentés par des assesseurs totalement absents ou des conseillers de la majorité obstructionnistes, ne marche pas.

Le mouvement autonomiste historique valdôtain devrait retrouver ses principes fondateurs, comme promis, et hélas jamais maintenus dans les différentes rencontres qui ont eu lieu avec les représentants de PAS et faire preuve de sens des responsabilités dans un remaniement avec des forces politiques réellement intéressées par le bien de la Vallée d'Aoste. Quelle que soit l'origine du parti, les personnalismes racistes ou pro-nationalistes doivent être mis de côté pour laisser place à ceux qui se reconnaissent dans les projets d’auto-gouvernement, dans la mise en œuvre de la Zone Franche, dans l'émancipation de la jeunesse, en lui donnant une préparation adéquate et une instruction bien racinée dans notre culture ancestrale et la possibilité de grandir vers un marché qui les attend.

Le responsable politique Christian Sarteur