Gli infermieri maggioranza nei rappresentanti sindacali dell’Usl VdA

In più occasioni, anche a ridosso delle elezioni, abbiamo letto di sigle sindacali che millantavano una fantomatica rappresentanza delle istanze infermieristiche.

I dati parlano da soli:

SIGLA SINDACALE DELEGHE AL 31/12/2021 VOTI RSU 2022 VOTI RSU 2018 DIFFERENZA VOTI RSU 2018-2022 INFERMIERI ELETTI 2022 SEGGI TOTALI 2022 SAVT 214 291 159 +132 1 8 CISL 274 217 224 -7 3 6 CGIL 219 182 210 -28 2 5 NURSING UP 136 180 217 -37 5 5 UIL 120 94 233 -139 2 2 NURSIND 10 28 17 +11 1 1

Al di là delle diverse interpretazioni dei risultati elettorali, una cosa è certa: il 52% dei seggi (14 su 27) va agli infermieri.

A breve, le OO.SS. e le RSU saranno chiamate a dare gambe a un contratto innovativo che passerà oneri/onori alle trattative di secondo livello a cui parteciperanno anche i nostri dirigenti sindacali.

NurSind ha mosso i primi passi in Valle d'Aosta in piena pandemia e, nonostante sia stata ingiustamente estromessa dai tavoli contrattuali, non ha mai smesso di crescere.

L'aumento costante del numero di deleghe e del consenso elettorale certifica l’utilità e la serietà del lavoro fin qui svolto dalla Segreteria territoriale a cui rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti.