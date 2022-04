Quattro zampe piemontesi in cerca di focolare amorevole

Segnaliamo con affetto per adozioni amorevoli e responsabili: gli stupendi Birba e Briciola, cuccioli sani e tenerissimi, futura taglia media, molto belli. Pois, segugio dolcissimo, in gran forma, compagno ideale per chiunque.

Zelda, tenera meticcia di taglia media, nove anni, provata da un'esistenza difficile, ma pronta a ricominciare su un soffice divano. Cucciolo, magnifico labrador nero, ha dieci anni e ha perso i suoi padroni.

E' sano, dolce, va d'accordo con tutti. Nissa, splendida meticcia trovata a San Secondo, taglia media, riabbraccerebbe volentieri la sua famiglia. Rocco, bellissimo meticcio, recuperato a Martiniana Po, molto socievole, taglia media, vorrebbe tanto tornare a casa sua. Per informazioni e adozioni: tel. 0121 590540.