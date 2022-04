Come fare una buona impressione al colloquio di lavoro

I primi momenti del colloquio di lavoro possono avere un impatto decisivo su come andrà bene il resto.

Il Colloquio inizia molto prima che ti stringi la mano e ti siedi attorno al tavolo. Non sai mai con chi potresti imbatterti mentre scendi dall'autobus o dal treno o quando entri nell'edificio dell'azienda: per quanto ne sai, il tuo intervistatore potrebbe trovarsi nella tua stessa coda al bar. Quindi assicurati di proiettare un'aria amichevole, sicura di sé e professionale dal momento in cui sei partito.

Senza dubbio ti sarai assicurato di arrivare presto. Concediti del tempo per una pausa di comfort e assicurati di essere idratato. Conversa con l'addetto alla reception, spegni il telefono e osserva l'ambiente circostante: potresti notare qualcosa che diventerà un utile argomento di conversazione in seguito. Non cercare di stipare fatti dell'ultimo minuto: vuoi sembrare calmo e organizzato, non agitato e impreparato.

In linea di massima, le domande che vengono fatte al Colloquio di lavoro sono sempre le stesse: saperle prima aiuterebbe sicuramente a prepararsi al meglio ed eviterebbe di fare scena muta.

Preparati e non lasciare nulla al caso

Assicurati di essere gentile e amichevole con tutti quelli che incontri durante il colloquio. Dal salutare l'addetto alla reception, alle persone con cui condividi un passaggio, al camminare attraverso un ufficio a pianta aperta per raggiungere la tua sala riunioni... Questi sono tutti punti di contatto con il tuo potenziale futuro datore di lavoro e i colleghi spesso condivideranno le loro impressioni sui visitatori dopo, quindi vuoi che tutti coloro che entrano in contatto con te ti vedano nella luce più positiva possibile.

Fai in modo che la prima impressione sia positiva

Le prime impressioni contano e i segnali non verbali contano ancora più di quelli verbali. Quindi, in quei primi minuti, si tratta di sorridere con sicurezza, stringere la mano con fermezza, stabilire un contatto visivo e in generale sembrare felice di essere lì e di volere il lavoro. Avvicinati leggermente, allarga leggermente le sopracciglia e aspetta di essere invitato a sederti. In tutto ciò che fai, proietta un atteggiamento di energia, entusiasmo e interesse.

Per quanto riguarda i vestiti, cerca di abbinare il tuo stile di abbigliamento a quello della compagnia che stai incontrando. Dovresti essere in grado di farti un'idea del codice di abbigliamento tipico dell'azienda attraverso il suo sito Web e l'output dei social media, in particolare qualsiasi contenuto sulla sua cultura lavorativa, e anche il tuo reclutatore può consigliarti. Vuoi proiettare un po' di personalità e carisma, ma vuoi anche sembrare adatto, quindi in caso di dubbio sbaglia sempre sul lato formale.

Devi essere gentile e disponibile

Come parte della preparazione del colloquio, è una buona idea pensare in anticipo ad alcuni argomenti probabili che potrebbero emergere, in modo da aiutare a mantenere la conversazione fluida. La chiave è trovare argomenti in cui hai un interesse condiviso, in modo da poter sia porre che rispondere a domande credibili.

Ad esempio, se vedi una foto della famiglia del tuo intervistatore, forse potresti chiedere di loro ed essere pronto con un tuo aneddoto familiare. Oppure, se sei un appassionato di sport e noti segni che lo è anche il tuo intervistatore, forse potresti porre una domanda adatta a cui hai anche una risposta interessante ("Vieni mai alle partite?" "Allora chi ci andrà vincere la Coppa quest'anno?' etc).

Pensa anche a temi di attualità. Ad esempio, il tuo potenziale datore di lavoro è apparso di recente nei notiziari? Oppure potresti chiedere il potenziale impatto sull'azienda di uno sviluppo recente, come la Brexit o il calo dei prezzi delle azioni o un grave attacco di malware? In ogni caso, assicurati di avere anche un tuo pensiero interessante per contribuire.

Informati sull’Azienda e sul Recruiter

E’ una buona idea avere due o tre punti chiave che vuoi sottolineare su ciò che hai da offrire e su ciò che stai cercando, ad esempio "Sono pronto per la sfida di gestire una squadra", " Unisco l'esperienza di conformità con la competenza tecnica", "nella mia carriera ho sviluppato un ampio set di competenze per la trasformazione digitale".

Questi sono i tre punti chiave che vuoi che il tuo intervistatore ricordi di te. Quindi prova a lavorarli in modo naturale ogni volta che puoi, anche nei primi minuti. È anche importante avere una risposta pronta per alcune delle domande più comuni che emergono all'inizio, come "Dimmi perché vuoi questo lavoro" e "Qual è la tua comprensione di cosa comporta questo lavoro?"