Trofeo Flicorno d’Oro 2022 all'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste; il terzo consecutivo

L'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, vince la categoria eccellenza e si aggiudica per la terza volta, su tre partecipazioni, il premio "Flicorno d'oro" dell'omonimo concorso bandistico internazionale con il punteggio di 94.63 su 100.

La formazione, diretta dal Maestro Lino Blanchod, ha eseguito i seguenti brani: Requiem for a future war di Hardy Mertens (brano d'obbligo) e i tre movimenti conclusivi della Symphony n. 2 - Views of Edo di Franco Cesarini, presente in sala, visibilmente e piacevolmente commosso al termine dell'esibizione.

La giuria del concorso ha inoltre premiato con una menzione speciale per il miglior solo di Flicorno la prima tromba dell'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, Dino Domatti.

Si è dunque rinnovato, a Riva del Garda, l’appuntamento con il Flicorno d’Oro, concorso bandistico internazionale, organizzato dall’Associazione Flicorno d’Oro e dal Corpo Bandistico Riva del Garda.

Direttore artistico del concorso è il Maestro Marco Somadossi. Il format è quello che ha reso l’evento famoso a livello internazionale: una competizione all’ultima nota fra numerose bande provenienti da tutta l’Europa. Sono previste 5 categorie, differenziate in base al grado di difficoltà.

Le bande partecipanti sono state valutate da giurati, compositori e direttori di chiara fama e competenza nel panorama bandistico internazionale.