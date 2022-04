Aujourd'hui samedi 9 avril saint Gauthier

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 9 aprile

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 10 aprile

Chiesa di Santo Stefano - Cattedrale - ore 10.00

Processione e S. Messa della Domenica delle Palme e della Passione del Signore

Giovedì 14 aprile - Giovedì Santo

Cattedrale - ore 9.00

Messa Crismale

a seguire incontro con sacerdoti e diaconi

Cattedrale - ore 18.00

Missa in Cœna Domini

Venerdì 15 aprile - Venerdì Santo

Cattedrale - ore 8.30

Celebrazione delle Lodi

Cattedrale - ore 12.00-14.00

A disposizione per le Confessioni

Cattedrale - ore 18.00

Celebrazione della Passione del Signore

Arco d'Augusto - Cattedrale - ore 20.30

Via Crucis cittadina





Le Messager Valdotain ricorda saint Gauthier

La Chiesa celebra San Liborio Vescovo di Le Mans

Secondo alcune fonti antiche Liborio sarebbe stato il quarto vescovo di Le Mans in Francia, ma non è possibile tracciarne una cronologia precisa. Il suo pontificato durò 49 anni, intorno al 380. Secondo alcuni documenti un suo successore, il vescovo Aldrico, consacrando la cattedrale nell'835 volle che uno degli altari fosse dedicato ai santi di Le Mans fra cui Liborio. Nell'836 il vescovo di Paderborn inviò una delegazione a Le Mans per avere delle reliquie del santo. In occasione della traslazione avvennero dei miracoli. San Liborio divenne così patrono anche di Paderborn. L'iconografia lo rappresenta come un vescovo anziano, caratterizzato dalla presenza di piccole pietre: è, infatti, protettore dei malati di calcolosi renale. Viene raffigurato anche assieme a un pavone o a qualche penna di pavone in ricordo del leggendario uccello che accompagnò la traslazione delle reliquie. Il culto è particolarmente diffuso in Francia, Germania, Spagna e Italia.

Il sole sorge alle ore 7,00 e tramonta alle ore 19,56