LE POLTRONE SCOTTANO, MA SI DIMENTICANO DEI VIGILI DEL FUOCO

In Consiglio Regionale anziché adoperarsi per l’interesse dei Valdostani, delle necessità della popolazione e delle varie categorie, si preferisce giocare con le poltrone. Vi sono realtà che aspettano da anni prese di posizioni chiare, e, soprattutto, a loro tutela, tra cui il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

Un fiore all’occhiello regionale ahimè con meno diritti e retribuzione rispetto ai colleghi con contratto italiano.

Pays d’Aoste Souverain auspica una rapida soluzione dell’attuale crisi politica regionale e invita il Consiglio a impegnarsi in un lavoro serio e concreto per il bene della Vallée d’Aoste.

LES FAUTEUILS BRÛLENT, MAIS ILS S’OUBLIENT DES POMPIERS

Au Conseil Régional, au lieu de travailler pour l'intérêt des Valdôtains, les besoins de la population et des différentes catégories, on préfère jouer avec les fauteuils. Il y a des réalités qui attendent depuis des années des prises de positions claires, et surtout pour les protéger, y compris le Corps Valdôtain des Sapeurs-Pompiers Valdôtain.

Un fleuron régional hélas,avec moins de droits et de rémunération que des collègues avec un contrat italien.

Pays d'Aoste Souverain souhaite une solution rapide à la crise politique régionale actuelle et invite le Conseil à s'engager dans un travail sérieux et concret pour le bien de la Vallée d'Aoste.